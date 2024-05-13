مقتل موظف بـ«الصحة العالمية» في رفح

غزة (الاتحاد)

قتل سائق فلسطيني يعمل في منظمة الصحة العالمية، أمس، وأصيبت موظفة أجنبية في المنظمة، في استهداف الجيش الإسرائيلي سيارة تابعة للمنظمة شرق مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى غزة الأوروبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بوصول جثمان فلسطيني وإصابة لمواطنة أجنبية، يعملان في منظمة الصحة العالمية بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على سيارتهما شرقي مدينة رفح، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن مسؤولي الأمن في إسرائيل «بدأوا التحقيق في إصابة اثنين من موظفي الأمم المتحدة بإطلاق النار بالقرب من معبر رفح».