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150 ألف حامل بغزة يواجهن ظروفاً صحية رهيبة

ظروف مأساوية يعيشها الأطفال والنساء في غزة (أرشيفية)
14 مايو 2024 01:06

غزة (الاتحاد)

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حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، من أن أكثر من 150 ألف امرأة حامل في غزة تواجهن ظروفاً ومخاطر صحية رهيبة، خاصة مع حركة النزوح المعاكسة من رفح جنوباً بسبب الحرب الإسرائيلية.
ونشرت الوكالة عبر منصة «إكس» صورة لطفلة نحيلة حديثة الولادة في غزة، وأرفقتها بتعليق: «وُلدت حبيبة في خيمة صغيرة، عمرها أسبوعان، ووزنها أقل من 2 كيلو».
وأضافت: «تواجه أكثر من 150.000 امرأة حامل في غزة ظروفاً ومخاطر صحية رهيبة وسط النزوح والحرب»، مشددة على أنه «لا ينبغي لأي طفل في العالم أن يعاني هكذا، نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن».
وفي منشور سابق أمس، نشرت الوكالة فيديو يظهر مبنى مدرسة تابعة لها في خان يونس وقد تضرر بشكل واضح من القصف، ورغم ذلك فقد عاد إليه النازحون بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية التي بدأت منذ أسبوع.
واعتبرت أن مستوى جديد من اليأس يتكشف أمام أعين العالم مع نزوح الفلسطينيين من جديد من رفح نحو خان يونس، حيث لا مياه ولا بنى تحتية.
وعلقت الوكالة على الفيديو بالقول: «عائلات وأطفال يعودون إلى مدارس (الأونروا) في خان يونس بحثاً عن الأمان والمأوى»، لافتة «أضرار جسيمة لحقت بمنشآت الأمم المتحدة هذه، لا تتوافر مياه في خان يونس».

الأونروا
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