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تونس تعلن إحباط 12 عملية هجرة غير نظامية

مهاجرون في ميناء صفاقس (أرشيفية)
14 مايو 2024 01:05

تونس (الاتحاد)

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أعلنت السلطات التونسية، أمس، إحباط 12 عملية هجرة غير نظامية بولايتي «صفاقس ونابل» جنوب وشمال شرق البلاد، وإنقاذ عدد من المهاجرين.
جاء ذلك في بيان للإدارة العامة للحرس الوطني نشرته عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».
وقال البيان: «في إطار عمل أمني موجه للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية بجهة صفاقس، تم إحباط 11 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ عدد من المجتازين»، دون تحديد العدد والجنسيات. وأضاف الحرس الوطني أنه «تم إلقاء القبض على 9 أشخاص مفتش عنهم (مطلوبين) من منظمين ووسطاء للعملية».
وفي بيان ثانٍ، قال الحرس الوطني: «تمكنت وحدات الحرس الوطني بنابل من ضبط 21 شخصاً تونسياً كانوا بصدد التحضير للمشاركة في عملية إبحار خلسة باتجاه الفضاء الأوروبي، كما تم حجز زورق مطاطي مجهز بمحرك بحري».
وتشهد تونس منذ فترة تصاعداً لافتاً بوتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصاً باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد ودول أفريقية أخرى لا سيما جنوب الصحراء.

السلطات التونسية
تونس
الهجرة
الهجرة غير الشرعية
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صفاقس
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