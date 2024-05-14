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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في سومطرة الإندونيسية

أفراد يشاركون في عملية بحث في تاناه داتار، غرب سومطرة.
14 مايو 2024 07:23

لقي 50 شخصاً على الأقلّ مصرعهم ولا يزال 27 آخرون في عداد المفقودين جراء فيضانات وتدفّق حمم بركانية باردة في جزيرة سومطرة غربي إندونيسيا، بحسب ما أعلنت السلطات الثلاثاء.
وأسفرت الكارثة أيضاً عن 37 جريحاً كما استدعت إخلاء حوالى 3400 شخص من مساكنهم، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث عابد المهاري.
ومساء السبت هطلت طوال ساعات عديدة أمطار غزيرة على إقليمي أغام وتاناه داتار الواقعين غربي جزيرة سومطرة متسببة بفيضانات مفاجئة وسيل من الحمم البركانية الباردة مصدره جبل مارابي البركاني.
وكانت الحصيلة السابقة تفيد بمقتل 43 شخصاً.
 

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المصدر: وكالات
حمم بركانية
سومطرة
إندونيسيا
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