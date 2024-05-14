الثلاثاء 14 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حرائق الغابات في غرب كندا تدفع الآلاف لإخلاء منازلهم

حرائق الغابات التي تهدد فورت نيلسون في كولومبيا البريطانية، كندا.
14 مايو 2024 08:12

تواصلت في غرب كندا، عمليات إجلاء السكّان من مناطق تقع على مقربة من بلدة تتهدّدها حرائق الغابات التي أتت هذا العام قوية رغم أنّ الموسم لا يزال في بدايته.
وقالت بوين ما، وزيرة إدارة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية الواقعة على ساحل المحيط الهادئ إنّ "الساعات الثماني والأربعين المقبلة ستكون حاسمة".
وحتى اليوم، صدرت أوامر لنحو خمسة آلاف شخص بإخلاء هذه المنطقة بسبب حريق اعتُبر خارج نطاق السيطرة والتهم أكثر من 5200 هكتار من الغابات الواقعة شمال فورت نيلسون.

أخبار ذات صلة
"تريندز" يدشن مكتبه الخامس عالمياً في كندا
حرائق الغابات تجبر الآلاف على إخلاء منازلهم في كندا

وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر صحافي "نحن قلقون للغاية" نظراً إلى الظروف الجوية الصعبة وتضافر عاملي "الجفاف الشديد ووصول الرياح الغربية".
وتابعت "من النادر جداً أن يكون لدينا هذا العدد الكبير من الأشخاص الذين صدرت لهم أوامر إخلاء في هذا الوقت من العام". 
وفي المجمل، سجّلت المقاطعة 137 حريق غابات كان لا يزال مستعراً حتى صباح الإثنين، بينها 14 حريقاً خارج نطاق السيطرة. 
وفي مقاطعة ألبرتا المجاورة، كانت المروحيات تكافح 45 حريقاً نشطاً، بما في ذلك حريقان خرجا عن السيطرة.

المصدر: وكالات
كندا
حرائق الغابات
آخر الأخبار
" الصحة – أبوظبي": إطلاق أكبر بنك حيوي هجين في المنطقة لتخزين دم الحبل السري
علوم الدار
" الصحة – أبوظبي": إطلاق أكبر بنك حيوي هجين في المنطقة لتخزين دم الحبل السري
اليوم 11:03
«الفرسان».. «اللقب لا يزال في الميدان»!
الرياضة
«الفرسان».. «اللقب لا يزال في الميدان»!
اليوم 11:00
الذهب يربح في المعاملات الفورية
اقتصاد
الذهب يربح في المعاملات الفورية
اليوم 10:50
«التوتر» و«الصراخ» يجمعان جوارديولا وفيرجسون!
الرياضة
«التوتر» و«الصراخ» يجمعان جوارديولا وفيرجسون!
اليوم 10:30
أفراد الطوارئ في الموقع بعد انهيار لوحة إعلانية في أعقاب عاصفة، في مومباي
الأخبار العالمية
مقتل وإصابة 88 شخصاً بسقوط لوحة إعلانية في الهند
اليوم 10:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©