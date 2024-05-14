المجلس الأوروبي يتبنى إصلاحاً لنظام الهجرة واللجوء

اعتمد المجلس الأوروبي في بروكسل إصلاحاً لنظام اللجوء والهجرة الأوروبي، ما يضع مجموعة من القواعد التي ستساعد على إدارة الوافدين بطريقة منظمة، وإنشاء إجراءات فعالة وموحدة وضمان تقاسم الأعباء بشكل عادل بين الدول الأعضاء.

ووافق المجلس على 10 قوانين تشريعية لإصلاح الإطار الأوروبي بأكمله لإدارة اللجوء والهجرة.

وستسمح لائحة الفرز للسلطات الوطنية بإحالة المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء على الحدود الخارجية إلى الإجراءات ذات الصلة والتأكد من أن عمليات التحقق من الهوية والأمن والضعف والتقييم الصحي تتم بطريقة موحدة.

كما ستسمح القواعد الجديدة المتعلقة بقاعدة بيانات "يوروداك" المحدثة بجمع بيانات أكثر دقة وكاملة “البيانات البيومترية” عن فئات مختلفة من المهاجرين، بما في ذلك المتقدمين للحصول على الحماية الدولية، والأشخاص الذين يصلون بشكل غير نظامي إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيساعد في توجيه عملية صنع السياسات وتعزيز السيطرة على الهجرة غير النظامية والتحركات غير المصرح بها.

وما يزال أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عامان لوضع القوانين التي اعتمدت اليوم موضع التنفيذ، وستقدم المفوضية الأوروبية قريبا خطة تنفيذ مشتركة لتقديم المساعدة للدول الأعضاء في هذه العملية.