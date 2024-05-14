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بولندا: مقتل اثنين من عمال المناجم جراء انهيار صخري

بولندا: مقتل اثنين من عمال المناجم جراء انهيار صخري
14 مايو 2024 18:02

 لقي عاملان حتفهما إثر وقوع انهيار صخري في منجم للفحم بجنوب بولندا، بينما يبحث رجال الإنقاذ عن رجل آخر دفن في الحادث، بحسب ما قالته شركة «بي جي جي» المشغلة للمنجم، اليوم الثلاثاء.
 ووقع الانهيار الصخري بالمنجم في منطقة ميسوفيتسه-فيسوا في سيليزيا، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على عمق 870 متراً. 
وكان هناك 15 من عمال المنجم بالموقع في ذلك الوقت. وتم إنقاذ 11 منهم، بينما ظل أربعة في عداد المفقودين في البداية.
 ونجحت فرق الإنقاذ في إنقاذ أحد عمال المنجم المصابين، حيث تم نقله فيما بعد إلى المستشفى.
 وبعد وقت قصير، عثر رجال الإنقاذ على عاملين آخرين أكد الطاقم الطبي وفاتهما في موقع الحادث.
 وقال متحدث باسم الشركة المشغلة للمنجم، إنه من المفترض أن يكون العامل الرابع قريبا من مكان العثور على الثلاثة الآخرين. ولكن رغم ذلك، لم يكن هناك أي اتصال معه.

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المصدر: آ ف ب
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