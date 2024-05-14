ارتفاع حصيلة الفيضانات في إندونيسيا إلى 57 قتيلاً

ارتفعت حصيلة القتلى جراء فيضانات وتدفقات حمم بركانية باردة في جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى 57 قتيلاً بعدما عثر عناصر الإنقاذ على جثث إضافية، وما زال 22 آخرون في عداد المفقودين، حسبما أكد مسؤولون محليون.ومساء السبت، هطلت أمطار غزيرة على مدى ساعات على ستة مناطق في غرب جزيرة سومطرة متسبّبة بفيضانات مفاجئة وسيول من الحمم البركانية الباردة مصدرها جبل مارابي البركاني.

وقال المسؤول في هيئة إدارة الكوارث في سومطرة الغربية إلهام وهاب لوكالة فرانس برس «تم العثور على 57 قتيلا حتى الآن»، مضيفاً أن 22 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين. وكانت الحصيلة السابقة قد ذكرت وجود 50 قتيلاً.

وقال الناطق باسم هيئة إدارة الكوارث في سومطرة عبد المهاري في بيان، إن الفيضانات الغزيرة خلّفت أيضا 37 جريحاً وأدت إلى إجلاء أكثر من 3300 شخص.

وبدأ عمّال في رفع أنقاض المباني المتضررة بعد الفيضانات، بينما نشر رجال إنقاذ طائرة حرارية بدون طيار للمساعدة في عمليات البحث.

وتُستخدم حفارات في عمليات البحث كما يقوم عمّال أيضاً بالحفر بأيديهم في محاولات للعثور على ناجين في مجاري الأنهار وبين الأنقاض.

وحذّر سوهاريانتو رئيس «الهيئة» من «ارتفاع حصيلة القتلى»، وحض على التحرك «بأسرع وقت ممكن للمساعدة في العثور على (الضحايا) الذين ما زالوا في عداد المفقودين».