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طائرة ترامب تصطدم بطائرة خاصة في مطار بفلوريدا

طائرة ترامب تصطدم بطائرة خاصة في مطار بفلوريدا
15 مايو 2024 08:09

قال مصدر مطلع، إن جناح طائرة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وهي من طراز بوينج 757، اصطدم بطائرة خاصة في أثناء تحركها بمطار وست بالم بيتش الدولي في فلوريدا يوم الأحد.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية في بيان، إن الطائرة بوينج 757 ذات الملكية الخاصة اصطدمت بطائرة خاصة متوقفة وغير مأهولة. ولم يحدد بيان الإدارة ما إذا كانت الطائرة مملوكة لترامب.

وأضافت إدارة الطيران ،أن الحادث وقع في منطقة بالمطار لا توجه فيها الإدارة الطائرات، مضيفة أنها تحقق في الأمر.
ولم ترد حملة ترامب بعد على طلب التعليق.

وعقد ترامب تجمعاً حاشداً في وايلد وود بولاية نيوجيرزي يوم السبت. وقع الحادث بعد أن هبطت الطائرة في مطار وست بالم بيتش في حوالي الساعة 1:20 صباح يوم الأحد.

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المصدر: وكالات
طائرة
فلوريدا
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