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حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا ترتفع إلى 67 قتيلاً

حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا ترتفع إلى 67 قتيلاً
16 مايو 2024 15:00

قالت السلطات الإندونيسية اليوم الخميس إن عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الطينية خلال مطلع الأسبوع ارتفع إلى 67 بينما لا يزال 20 في عداد المفقودين.

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وتعتزم الحكومة نقل الناجين إلى مناطق أكثر أمانا.
وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في بيان إنه تم العثور على جثث خمسة كانوا من بين المفقودين، وهو ما رفع عدد القتلى من 62 أمس الأربعاء. وتم إجلاء أكثر من أربعة آلاف شخص إلى مبان قريبة وملاجئ مؤقتة.
ولحقت أضرار بعدد 521 منزلا على الأقل و 79037 فدانا من الأراضي، بينها حقول أرز و 19 جسراً ومعظم الطرق الرئيسية.
وقال سوهاريانتو مدير الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في بيان إن الحكومة تعتزم إعادة توطين الناجين الذين أصبحت منازلهم غير صالحة للسكن وأولئك الذين يعيشون في مناطق معرضة للكوارث.
وتقوم هيئة إدارة الكوارث وحكومة إقليم سومطرة الغربية الآن بجمع البيانات حول عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى إعادة توطينهم، وتبحث عن مناطق آمنة لبناء المنازل الجديدة.
ومن غير الواضح متى ستبدأ نقل الناجين.

المصدر: رويترز
فيضانات
إندونيسيا
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