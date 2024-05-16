الجمعة 17 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أرمينيا وأذربيجان تتفقان على جزء من ترسيم حدودهما المشتركة

أرمينيا وأذربيجان تتفقان على جزء من ترسيم حدودهما المشتركة
17 مايو 2024 00:59

يريفان (وكالات) 

أخبار ذات صلة
أذربيجان وأرمينيا تتفقان على مواصلة المفاوضات لحل القضايا العالقة
الصايغ ومساعد رئيس أذربيجان يبحثان التعاون الثنائي

أعلنت أرمينيا وأذربيجان أمس أنهما اتفقتا على جزء من ترسيم الحدود المشتركة، وهي مسألة تتسبب بتوتر شديد منذ عقود، في خطوة جديدة نحو إرساء السلام بين البلدين. وتسارعت المفاوضات الثنائية من أجل التوصل الى اتفاق سلام شامل بين البلدين.
في هذا الاطار وافق رئيس الوزراء نيكول باشينيان في مارس الماضي على إعادة أربع قرى حدودية مهجورة كانت جزءاً من أذربيجان عندما كان البلدان ضمن جمهوريات الاتحاد السوفييتي.
وفي بيانين منفصلين، قالت وزارتا خارجية البلدين أمس إنهما توصلتا إلى «تعديل إحداثيات» في جزء من الحدود المتنازع عليها، بناء على خرائط تعود إلى الحقبة السوفييتية.
وأشاد باشينيان المؤيد للتوصل إلى اتفاق مع أذربيجان أمس بالإعلان قائلاً: «للمرة الأولى منذ الاستقلال (عن الاتحاد السوفييتي عام 1991)، أصبحت لجمهوريتنا حدود رسمية محددة. وهذا يرفع مستوى أمننا واستقرارنا».
ولفت باشينيان أمس إلى أن أرمينيا ستنشئ طرقاً جديدة في المنطقة خلال الأشهر المقبلة وسينشر حرس حدود من البلدين على طول الحدود المعاد ترسيمها «في الأيام العشرة المقبلة».

ترسيم الحدود
أرمينيا
أذربيجان
نيكول باشينيان
آخر الأخبار
القادة العرب يدعون إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة
الأخبار العالمية
القادة العرب يدعون إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة
17 مايو 2024
الرئيس الصيني مُرحّباً بالرئيس الروسي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بوتين: روسيا والصين تعملان معاً من أجل نظام عالمي عادل
17 مايو 2024
قيادات الشرطة السلوفاكية خلال مؤتمر صحفي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
وزير داخلية سلوفاكيا: «ذئب منفرد» وراء محاولة اغتيال فيكو
17 مايو 2024
15 دولة أوروبية تريد «حلولاً جديدة» لنقل المهاجرين إلى «خارج الاتحاد»
الأخبار العالمية
15 دولة أوروبية تريد «حلولاً جديدة» لنقل المهاجرين إلى «خارج الاتحاد»
17 مايو 2024
جهود متواصلة لضمان مشاركة جميع الأطراف دون تهميش أو إقصاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
جهود أممية مكثفة لتفعيل الحوار السياسي بين الليبيين
17 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©