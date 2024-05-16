الصومال.. 9 قتلى من «الشباب» بغارة جوية

مقديشو (الاتحاد)

أعلنت الحكومة الصومالية، أمس، مقتل 9 عناصر من حركة الشباب الإرهابية في غارة جوية في إقليمي شبيلي الوسطى وغلغدود.

وذكر بيان لوزارة الإعلام الصومالية أن الغارة الجوية التي نفذها الجيش الصومالي، بدعم من الشركاء الدوليين، وقعت في منطقتي علي هيلي وبراغ شيخ عامر.

ولم يصدر تعليق من قبل حركة الشباب حول الغارة الجوية التي تسببت في مقتل بعض عناصرها بمناطق تابعة لولايتي غلمدغ وهيرشبيلي.

وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حرباً ضد حركة «الشباب»، التي تأسّست مطلع 2004، وتتبع تنظيم القاعدة، وتبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة.