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مصر ترفض التنسيق مع إسرائيل بشأن إدارة معبر رفح

معبر رفح
17 مايو 2024 01:01

القاهرة (الاتحاد) 

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أعلن مصدران أمنيان مصريان أن القاهرة رفضت اقتراحاً إسرائيلياً للتنسيق بين البلدين لإعادة فتح معبر رفح بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة وإدارة عملياته المستقبلية.
وعرض مسؤولون من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «شين بيت» الخطة خلال زيارة للقاهرة، أمس الأول، وسط تصاعد التوتر بين البلدين في أعقاب توغل إسرائيل الأسبوع الماضي في رفح حيث يحتمي مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين شردتهم الحرب.
وقال المصدران الأمنيان إن الاقتراح الإسرائيلي يتضمن آلية لكيفية إدارة المعبر بعد الانسحاب الإسرائيلي، وأضافا أن مصر تصر على أن المعبر يجب أن تديره سلطات فلسطينية فقط.
وقال مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته إن الوفد سافر إلى مصر «في الأساس لمناقشة الأمور بشأن رفح في ضوء التطورات الأخيرة»، لكنه رفض الخوض في التفاصيل.
وتقول مصر إن السبب الوحيد لإغلاق معبر رفح هو العملية العسكرية الإسرائيلية، وحذرت مراراً من أن هدف إسرائيل من الهجوم هو إخلاء غزة من خلال دفع الفلسطينيين للنزوح إليها.

معبر رفح
إسرائيل
معبر رفح الحدودي
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قطاع غزة
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الحرب في غزة
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