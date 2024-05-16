جنوب أفريقيا تطالب بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح

لاهاي (وكالات)

طلبت جنوب أفريقيا من أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة أمس إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح في إطار قضيتها التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، قائلة إن الشعب الفلسطيني يواجه «إبادة مستمرة».

تأتي جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية، والمعروفة أيضاً باسم المحكمة العالمية، في لاهاي بعد أن طالبت جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي باتخاذ إجراءات طارئة إضافية لحماية رفح في جنوب قطاع غزة التي يحتمي بها أكثر من مليون فلسطيني.

كما طلبت من المحكمة إصدار أمر لإسرائيل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية فضلا عن الصحفيين والمحققين بالدخول إلى القطاع دون عوائق. وأضافت أن إسرائيل تتجاهل وتنتهك حتى الآن الأوامر التي سبق أن أصدرتها المحكمة.

وقال الممثل القانوني لجنوب أفريقيا، فوغان لوي، أمام لجنة القضاة «النقطة الرئيسية اليوم هي أن هدف إسرائيل المعلن المتمثل في مسح غزة من الخريطة على وشك أن يتحقق».

وأضاف «علاوة على ذلك، يتم حرفيا تدمير وطمس الأدلة على الجرائم والفظائع المروعة، مما يؤدي في الواقع إلى محو قائمة من ارتكبوا هذه الجرائم والاستخفاف بالعدالة». وقدمت جنوب أفريقيا حججاً لدعم مطالبتها باتخاذ إجراءات طارئة إضافية أمس.

وترد إسرائيل على جنوب أفريقيا أمام المحكمة اليوم الجمعة، وتندد باتهامها لها بأنها تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1949 وتقول إن هذه ادعاءات لا أساس لها.

وفي إيداعات سابقة أكدت إسرائيل أنها كثفت جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة كما أمرت محكمة العدل الدولية.