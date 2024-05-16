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غوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني

أنطونيو غوتيريش
17 مايو 2024 01:00

المنامة (الاتحاد)

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وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، الحرب في قطاع غزة بأنها «مروعة»، مؤكداً رفضه سياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين. 
وقال غوتيريش في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة العادية الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في المنامة: إن الحرب في غزة «جرح مفتوح» وحرب قد تمتد وتتسع في المنطقة بأسرها، مشيراً إلى أن لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني. 
وأضاف أن «العدوان على غزة هو الأكثر فتكاً من بين كل ما شهده من نزاعات بصفته أميناً عاماً، وذلك بالنسبة للمدنيين وعمال الإغاثة والصحفيين وزملائه في الأمم المتحدة». وذكر غوتيريش أن الخسائر في صفوف المدنيين لا تزال تتصاعد، مؤكداً أن تجاوز التحديات العالمية يتطلب تكاتف الجهود، بدءاً من الإيقاف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مجدداً في الوقت نفسه دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى.

أنطونيو غوتيريش
الشعب الفلسطيني
غزة
قطاع غزة
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