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«التعاون الخليجي» يؤكد أهمية القمة العربية نظراً لتطورات المنطقة

جانب من القمة العربية
17 مايو 2024 01:00

الرياض (الاتحاد)

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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أمس، أن القمة العربية الـ 33 التي استضافتها مملكة البحرين لها أهمية كبيرة، نظراً لما تمر به المنطقة من أزمات وتطورات غير مسبوقة، خاصة الأوضاع الكارثية في قطاع غزة.
ونقلت الأمانة العامة لمجلس التعاون، في بيان عن البديوي، إعرابه عن تطلعاته الواثقة بأن تسهم القمة العربية الـ33 في تطوير العلاقات العربية وتقويتها وزيادة التضامن والتكاتف بين الدول العربية لمواجهة تحديات الأمن والاستقرار، ولزيادة العمل العربي الجماعي المشترك والتعاون في كل المجالات. 
وأضاف البديوي أن «هذه القمة تنعقد في ظل الهجمات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وقطاع غزة على وجه التحديد، ما يتطلب من الجميع العمل المشترك لحث المجتمع الدولي بدوله ومؤسساته ومنظماته كافة على إيقاف الانتهاكات الخطرة والتصعيد العسكري المستمر للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة». 
وجدد التأكيد على «مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

القمة العربية
مجلس التعاون الخليجي
جامعة الدول العربية
الجامعة العربية
جاسم محمد البديوي
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