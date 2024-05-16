المجلس الدستوري في تشاد يعلن فوز ديبي بانتخابات الرئاسة

أعلن المجلس الدستوري في تشاد، اليوم الخميس، فوز الرئيس المؤقت محمد إدريس ديبي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في السادس من مايو الجاري وحصوله على 61 بالمئة من الأصوات.

جاء ذلك بعدما رفض المجلس الدستوري، في وقت سابق اليوم، طلبي اثنين من المرشحين الخاسرين إلغاء الانتخابات الرئاسية كليا أو جزئيا، قائلا إنهما لم يقدما دليلا يدعم اتهاماتهما بحدوث تزوير.

وأعلنت الوكالة الوطنية لادارة الانتخابات، الأسبوع الماضي، فوز ديبي بالانتخابات وفقا لنتائج أولية وحصوله على 61.3 بالمئة من الأصوات، في حين جاء زعيم المعارضة سوكسيه ماسرا في المركز الثاني بفارق كبير بحصوله على 18.53 بالمئة.

وقدم ماسرا طعنا على النتائج الأولية.