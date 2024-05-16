الجمعة 17 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قائد عسكري كبير في الناتو يعلّق على المعارك في خاركيف

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
16 مايو 2024 23:49

قال القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا الجنرال كريستوفر كافولي، اليوم الخميس، إن أوكرانيا يمكنها "الحفاظ على خطوطها" في مواجهة الهجوم الروسي في منطقة خاركيف.
وأضاف كافولي أن الجيش الروسي يحاول استعادة الأراضي التي خسرها في خاركيف نتيجة الهجوم المضاد الأوكراني العام الماضي، مع تحقيق بعض المكاسب المحلية، لكن موسكو لم تحشد بعد ما يكفي من القوات للقيام بهجوم واسع.
وأشار كافولي، خلال حديثه في مقر الحلف بعد اجتماع لرؤساء أركان الدول الأعضاء في الناتو، إلى أن "الروس ليس لديهم الأعداد اللازمة لتحقيق اختراق استراتيجي". وأوضح أن "الأهم من ذلك، أنهم لا يملكون المهارة ولا القدرة على العمل بالنطاق الواسع اللازم للاستفادة من أي اختراق لتحقيق ميزة استراتيجية".
ومنذ أسبوع، تواجه منطقة خاركيف، الواقعة في شمال شرق أوكرانيا، هجوماً برياً جديداً من القوات الروسية التي سيطرت على نحو 260 كيلومتراً مربعاً من الأراضي، وفقاً لبعض التقديرات.
وتوغّلت القوات الروسية من الشمال في قطاعين حدوديين هما فوفتشانسك ولوكينتسي وهي بلدة تقع على مسافة نحو ثلاثين كيلومتراً من مدينة خاركيف.
كذلك، سيطر الجيش الروسي على 21 كيلومتراً مربعاً في مواقع مختلفة على خط الجبهة من بينها بلدة روبوتينه الاستراتيجية في جنوب البلاد، التي تنفي كييف سيطرته عليها.

أخبار ذات صلة
زيلينسكي يزور خاركيف ويدلي ببيان بشأن المعارك
بلينكن: واشنطن ستدعم أوكرانيا حتى يتم «ضمان» أمنها
المصدر: وكالات
أوكرانيا
الجيش الروسي
هجوم
خاركيف
آخر الأخبار
أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني
الأخبار العالمية
أبو الغيط: القضية الفلسطينية محور وأساس القمة العربية
17 مايو 2024
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
قائد عسكري كبير في الناتو يعلّق على المعارك في خاركيف
اليوم 23:49
الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة
الأخبار العالمية
المجلس الدستوري في تشاد يعلن فوز ديبي بانتخابات الرئاسة
اليوم 23:28
«إعلان البحرين» يدعو لنشر قوات دولية في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين
الأخبار العالمية
«إعلان البحرين» يدعو لنشر قوات دولية في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين
اليوم 22:58
رونالدو.. «الدخل الأعلى»
الرياضة
رونالدو.. «الدخل الأعلى»
اليوم 22:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©