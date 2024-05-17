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قتلى بعاصفة "استثنائية" في الولايات المتحدة

أشخاص يركضون تحت المطر أثناء عاصفة رعدية في هيوستن، تكساس
17 مايو 2024 10:07

قُتل أربعة أشخاص في هيوستن، رابع كبرى مدن الولايات المتحدة من حيث عدد السكان، في "عاصفة استثنائية" تسببت بأضرار جسيمة في الممتلكات وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وتساقط أشجار، وفق ما أعلن رئيس البلدية.

وقال جون ويتماير رئيس بلدية هذه المدينة الواقعة في تكساس لمحطة "فوكس 26" التلفزيونية المحلية "للأسف، لدينا أربعة قتلى".

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وأضاف أنه رغم أن ظروف هذه الوفيات لم تُعرف بعد، قد تكون نتيجة "سقوط أشجار أو أنهم حوصروا في سياراتهم".
وتابع "تعرّضت مباني المكاتب في وسط المدينة لأضرار جسيمة أكثر من 800 ألف عائلة محرومة من الكهرباء"، واصفا هذه العاصفة بـ"الاستثنائية".
وستغلق المدارس في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 2,4 مليون نسمة الجمعة.

وأظهرت صور بثتها قنوات التلفزيون المحلية وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تساقط أشجار وأعمدة كهرباء وتحطم نوافذ المباني تحت قوة الرياح التي وصلت سرعتها إلى 160 كيلومترا في الساعة.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
عاصفة
تكساس
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