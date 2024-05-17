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بيونج يانج تطلق صاروخاً باليستياً باتجاه البحر الشرقي

بيونج يانج تطلق صاروخاً باليستياً باتجاه البحر الشرقي
17 مايو 2024 12:56

 أكدت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الجمعة صاروخاً باليستياً تجاه البحر الشرقي (بحر اليابان). 
ولم تقدم الهيئة مزيداً من التفاصيل، لكنها قالت إنها تقوم بتحليل مدى طيران الصاروخ الكوري الشمالي وقدراته الأخرى، بحسب ما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. 
وكانت كوريا الشمالية أعلنت في الثالث من الشهر الماضي إنها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ باليستي جديد متوسط المدى مزود برأس حربي تفوق سرعته سرعة الصوت، مضيفة أن جميع الصواريخ التي طورتها البلاد أصبحت الآن تعمل بالوقود الصلب والقدرة النووية.

المصدر: د ب أ
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