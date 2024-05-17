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دول مجلس أوروبا تعتمد اتفاقية بشأن الذكاء الاصطناعي

دول مجلس أوروبا تعتمد اتفاقية بشأن الذكاء الاصطناعي
17 مايو 2024 16:36

 اعتمد وزراء خارجية دول مجلس أوروبا (46 دولة)، اليوم الجمعة، على اتفاقية للذكاء الاصطناعي. وقالت أمين عام المجلس ماريا بيتشينوفيتش في بيان صحفي: «بهذه الاتفاقية الجديدة، نهدف إلى ضمان الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي الذي يحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية». 
وتعد الاتفاقية الإطارية لمجلس أوروبا بشأن الذكاء الاصطناعي أول اتفاقية ملزمة قانوناً بشأن التكنولوجيا. ورغم أنه جرت صياغتها تحت مظلة مجلس أوروبا، يمكن لدول أخرى التوقيع عليها. وضمن أمور أخرى، يوافق الموقعون على وضع شروط في قوانينهم الوطنية التي تضمن وجود كل ما هو ملائم من الشفافية والمراقبة والمساءلة في استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي. كما أنهم ملتزمون بضمان ألا تميز أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل غير عادل بين خصوصية الأفراد أو تنتهكها. وتختلف تلك الاتفاقية عن «قانون الذكاء الاصطناعي» المقبل الخاص بالاتحاد الأوروبي، رغم أن التكتل شارك في وضع مسودة الاتفاقية الجديدة. 

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المصدر: د ب أ
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