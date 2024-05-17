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بوتين يدلي بتصريح بشأن المعارك في خاركيف

جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ في منطقة خاركيف
17 مايو 2024 17:38

بوتين يدلي بتصريح بشأن المعارك في خاركيف
أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بتصريحات بشأن المعارك الدائرة في منطقة خاركيف في أوكرانيا.
وقال بوتين إن قوات بلاده، التي تتقدم في المنطقة، تقيم "منطقة عازلة" بهدف حماية المناطق الحدودية الروسية، لكنه قال إن السيطرة على مدينة خاركيف ليس جزءا من خطة روسيا في الوقت الراهن.
وأضاف بوتين، الذي أدلى بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي خلال زيارة دولة للصين، أن تقدم روسيا في الآونة الأخيرة في منطقة خاركيف جاء ردا على قصف مناطق حدودية روسية مثل منطقة بيلغورود.
وتابع "قلت علنا إذا استمر هذا الحال، فسنضطر إلى إنشاء حزام أمني أو منطقة عازلة. هذا ما نفعله الآن".
وقال بوتين، عند سؤاله عما إذا كانت القوات الروسية تعتزم السيطرة على مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، "بالنسبة لخاركيف، لا توجد مثل هذه الخطط في الوقت الحالي".
وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن المجموعة العسكرية "الشمالية" التابعة لها سيطرت على 12 تجمعا سكنيا في منطقة خاركيف بأوكرانيا الأسبوع الماضي.

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المصدر: وكالات
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