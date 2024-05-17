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قتيلان واشتعال النار في مصفاة نفط بهجوم على روسيا

آثار قصف على شبه جزيرة القرم
17 مايو 2024 18:05

استهدف هجوم واسع بالمسيّرات، ليل الخميس الجمعة، جنوب غرب روسيا ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين واشتعال النيران في مصفاة نفط واحدة على الأقل وحرمان جزء من "سيفاستوبول" في شبه جزيرة القرم من الكهرباء.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إنها اعترضت 51 طائرة مسيّرة في شبه جزيرة القرم و44 مسيّرة فوق منطقة كراسنودار وست طائرات مسيّرة أخرى فوق منطقة بيلغورود، فضلا عن مسيّرة واحدة فوق منطقة كورسك.
وفي وقت سابق، أعلن حاكم منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا مقتل امرأة وطفلها البالغ أربع سنوات بهجوم طائرة مسيّرة على قرية "أوكتيابرسكي".
وفي منطقة كراسنودار جنوب غرب البلاد، أكدت السلطات المحلية، على تطبيق "تلغرام" أن طائرتين مسيرتين قصفتا مصفاة للنفط في "توابسي" على حافة البحر الأسود، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها من دون وقوع إصابات.
وبثت وسائل إعلام روسية عدة مقاطع فيديو لم يتم التحقق من صحتها، تظهر هذا الهجوم. كما أعلنت سلطات المنطقة، عبر "تلغرام"، إخماد الحريق.
من جانبه، أكد  فينيامين كوندراتييف حاكم منطقة كراسنودار أن هجومًا بطائرة مسيّرة ضرب نوفوروسيسك، وتسبب بحصول حرائق.
وقالت شبكة " أسترا" الإعلامية، نقلاً عن مصادر، إن الهجوم كان من الممكن أن يؤدي إلى تضرر مستودعين للنفط في نوفوروسيسك، ومحطتين في منطقة الميناء.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت ست مسيّرات بحرية في مياه البحر الأسود.
وفي شبه جزيرة القرم، قال مسؤول محلي إن سيفاستوبول، المقر التاريخي لأسطول البحر الأسود، حُرمت "جزئيًا" من الطاقة بسبب تضرر محطة كهربائية فرعية نتيجة سقوط "حطام طائرة مسيّرة".
وأعلن، في رسالة أخرى، إغلاق المدارس ودور الحضانة مؤقتا في سيفاستوبول، بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
وقال إن إصلاح شبكة الكهرباء المحلية قد يستغرق "يوما تقريبا".

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المصدر: وكالات
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