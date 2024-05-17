مقتل سياح أجانب في أفغانستان

قالت مصادر أمنية أفغانية إن مسلحين قتلوا ثلاثة سياح أجانب ورجلا أفغانيا في إقليم باميان بوسط البلاد، اليوم الجمعة.

وأوضح متحدث أمني أن أربعة أجانب وثلاثة أفغان أصيبوا أيضا في الهجوم عندما فتح مسلحون النار عليهم.

وقال المتحدث "قُتل أفغاني وثلاثة أجانب وأُصيب أربعة أجانب وثلاثة أفغان" في إطلاق نار في مدينة باميان عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه.

وأضاف أن السلطات ألقت القبض على أربعة أشخاص.

وباميان هي الوجهة السياحية الأولى في أفغانستان.

وقال أحد السكان المحليين "سمعت سلسلة من الطلقات النارية"، مضيفًا "طوّقت القوات الأمنية فورًا الشوارع المؤدية إلى موقع" إطلاق النار.



