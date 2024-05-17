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الاتحاد الأوروبي يستضيف مؤتمراً حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة

الاتحاد الأوروبي يستضيف مؤتمراً حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة
18 مايو 2024 01:11

بروكسل (الاتحاد)

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أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، استضافته مؤتمر بروكسل الوزاري الثامن حول «دعم مستقبل سوريا والمنطقة» في الـ 27 من الشهر الحالي، بمشاركة ممثلين عن دوله الأعضاء والدول المجاورة لسوريا ودول ثالثة وممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني السوري. 
وقالت دائرة العمل الخارجي الأوروبية، في بيان، إن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، سيشارك في رئاسة المؤتمر نيابة عن الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المفوض الأوروبي المعني بشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، والمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش. 
وأضافت أن هذا المؤتمر يهدف إلى حشد الدعم المالي الحيوي من أجل تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للسوريين والمجتمعات المضيفة لهم، وتجديد دعم المجتمع الدولي للحل السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. واستضافت المفوضية الأوروبية في الـ 30 من الشهر الماضي يوم الحوار لمؤتمر بروكسل الوزاري الثامن حول «دعم مستقبل سوريا والمنطقة»، بحضور أكثر من 600 مشارك.

سوريا
الاتحاد الأوروبي
مؤتمر بروكسل
بروكسل
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