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مجلس الأمن يناقش إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق

مجلس الأمن
18 مايو 2024 01:11

هدى جاسم (بغداد)

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أيّد عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي، بينهم روسيا والصين، طلب بغداد إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق بحلول العام المقبل، لكنّ واشنطن لم تقدّم دعمها لهذه الخطوة على الفور.
والأسبوع الماضي، طلبت الحكومة العراقية من الأمم المتحدة أن تنهي بحلول نهاية 2025 مهمتها السياسية التي تؤدّيها في البلاد منذ أكثر من 20 عاماً، معتبرةً أنها لم تعد ضرورية.
وكرر نائب مندوب العراق لدى الأمم المتحدة عباس كاظم عبيد الفتلاوي، الطلب أمام المجلس، قائلاً «المهمة حققت أهدافها».
وأيّد المبعوث الروسي فاسيلي نيبينزيا وجهة النظر هذه، قائلاً إن «العراقيين مستعدون لتحمل مسؤولية المستقبل السياسي لبلادهم».
وأضاف «المشاكل المتبقية يجب ألا تصبح ذريعة لبقاء بعثة الأمم المتحدة في البلاد إلى أجل غير مسمى».
وأشار نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ إلى أنه في «إطار التجديد السنوي للبعثة التي ينتهي تفويضها في نهاية مايو، يتعين على المجلس اقتراح خطة من أجل ضمان الانسحاب التدريجي والانتقال السلس نحو الانسحاب النهائي».

مجلس الأمن
مجلس الأمن الدولي
بعثة الأمم المتحدة في العراق
بعثة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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