دخول أولى المساعدات الإنسانية عبر الرصيف العائم إلى غزة

غزة (الاتحاد)

أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» أمس، تحرك أولى المساعدات الإنسانية عبر الرصيف العائم المؤقت إلى داخل قطاع غزة. وذكرت «سنتكوم» في بيان: أنه «في نحو الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت غزة، بدأت الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية بالتحرك باتجاه الشاطئ عبر الرصيف المؤقت في غزة»، مؤكدةً أنه «لم تصل أي قوات أميركية إلى الشاطئ في غزة».

وأضافت أن العملية تأتي ضمن جهد مستمر متعدد الجنسيات لتقديم مساعدات إضافية للمدنيين الفلسطينيين في غزة عبر الممر البحري ذي الطبيعة الإنسانية بالكامل الذي يشمل المساعدات التي تبرع بها عدد من الدول والمنظمات الإنسانية.

وكانت قيادة «سنتكوم» أعلنت أمس الأول، اتمام تركيب الرصيف العائم المؤقت على شاطئ غزة وتوقعت بدء عمليات نقل المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع في الأيام المقبلة.

وكشف مسؤولون أميركيون يعملون في «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، وهي جهة حكومية تعمل بشكل مستقل وتتولى إدارة المساعدات الخارجية المدنية المقدمة من الولايات المتحدة على مستوى العالم، إنه سيتم تكثيف تسليم المساعدات على نحو تدريجي، عبر المسار المزمع إطلاقه من ميناء لارنكا القبرصي، وذلك بالتوازي مع اتخاذ وكالات الإغاثة خطوات تجريبية، للتحقق من إمكانية التوزيع الآمن للإمدادات، وحماية الفرق المنخرطة في هذه الجهود كذلك.

وبحسب المسؤولين الأميركيين، لن تقتصر أوجه الاستفادة من هذا الطريق البحري، الذي دُشِنَ للمرة الأولى منتصف مارس الماضي، على جلب المواد الغذائية الضرورية، لدرء خطر المجاعة عن سكان غزة، الذين يواجهون انعداماً شبه كامل في الأمن الغذائي، بل ستشمل الشحنات المنقولة عبره أيضاً، أدوية وعلاجات لمئات الآلاف من الأطفال، ممن يتضورون جوعا بدورهم.

وفي السياق، قال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أمس، إن المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة ينبغي ألا تعتمد على رصيف عائم بعيد عن الأماكن الأكثر احتياجا، مؤكدا أن الطرق البرية هي الأكثر جدوى لإيصال المساعدات.

جاء ذلك في تصريحات لمتحدث المكتب الأممي «أوتشا»، ينس ليركه، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.