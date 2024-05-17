السبت 18 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

دخول أولى المساعدات الإنسانية عبر الرصيف العائم إلى غزة

جانب من الرصيف المؤقت على ساحل غزة (من المصدر)
18 مايو 2024 01:11

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إسبانيا تخطط لاعتراف مشترك مع دول أخرى بدولة فلسطينية
بايدن يسعى لكسب تأييد الناخبين ذوي الأصول الأفريقية

أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» أمس، تحرك أولى المساعدات الإنسانية عبر الرصيف العائم المؤقت إلى داخل قطاع غزة. وذكرت «سنتكوم» في بيان: أنه «في نحو الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت غزة، بدأت الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية بالتحرك باتجاه الشاطئ عبر الرصيف المؤقت في غزة»، مؤكدةً أنه «لم تصل أي قوات أميركية إلى الشاطئ في غزة». 
وأضافت أن العملية تأتي ضمن جهد مستمر متعدد الجنسيات لتقديم مساعدات إضافية للمدنيين الفلسطينيين في غزة عبر الممر البحري ذي الطبيعة الإنسانية بالكامل الذي يشمل المساعدات التي تبرع بها عدد من الدول والمنظمات الإنسانية. 
وكانت قيادة «سنتكوم» أعلنت أمس الأول، اتمام تركيب الرصيف العائم المؤقت على شاطئ غزة وتوقعت بدء عمليات نقل المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع في الأيام المقبلة. 
وكشف مسؤولون أميركيون يعملون في «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، وهي جهة حكومية تعمل بشكل مستقل وتتولى إدارة المساعدات الخارجية المدنية المقدمة من الولايات المتحدة على مستوى العالم، إنه سيتم تكثيف تسليم المساعدات على نحو تدريجي، عبر المسار المزمع إطلاقه من ميناء لارنكا القبرصي، وذلك بالتوازي مع اتخاذ وكالات الإغاثة خطوات تجريبية، للتحقق من إمكانية التوزيع الآمن للإمدادات، وحماية الفرق المنخرطة في هذه الجهود كذلك.
وبحسب المسؤولين الأميركيين، لن تقتصر أوجه الاستفادة من هذا الطريق البحري، الذي دُشِنَ للمرة الأولى منتصف مارس الماضي، على جلب المواد الغذائية الضرورية، لدرء خطر المجاعة عن سكان غزة، الذين يواجهون انعداماً شبه كامل في الأمن الغذائي، بل ستشمل الشحنات المنقولة عبره أيضاً، أدوية وعلاجات لمئات الآلاف من الأطفال، ممن يتضورون جوعا بدورهم.
وفي السياق، قال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أمس، إن المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة ينبغي ألا تعتمد على رصيف عائم بعيد عن الأماكن الأكثر احتياجا، مؤكدا أن الطرق البرية هي الأكثر جدوى لإيصال المساعدات.
جاء ذلك في تصريحات لمتحدث المكتب الأممي «أوتشا»، ينس ليركه، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.

المساعدات الإنسانية
غزة
قطاع غزة
فلسطين
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أميركا
القيادة المركزية الأميركية
آخر الأخبار
كوريا الشمالية تختبر صاروخا بتكنولوجيا جديدة
الأخبار العالمية
كوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا بتكنولوجيا جديدة
18 مايو 2024
إسبانيا تخطط لاعتراف مشترك مع دول أخرى بدولة فلسطينية
الأخبار العالمية
إسبانيا تخطط لاعتراف مشترك مع دول أخرى بدولة فلسطينية
18 مايو 2024
بايدن يتحدث في المتحف الوطني للتاريخ والثقافة الأميركية الأفريقية (أ. ف. ب)
الأخبار العالمية
بايدن يسعى لكسب تأييد الناخبين ذوي الأصول الأفريقية
18 مايو 2024
فلاديمير بوتين خلال لقائه بالقادة العسكريين في موسكو (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
بوتين: إنشاء منطقة عازلة لحماية روسيا من الهجمات
18 مايو 2024
وزير الدفاع السلوفاكي خلال مؤتمر صحفي (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
رئيس وزراء سلوفاكيا يخضع لجراحة جديدة وحالته خطيرة
18 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©