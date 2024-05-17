منظمات إغاثة دولية تحذر من تحديات متزايدة في غزة

شعبان بلال (غزة)

تواجه منظمات الإغاثة الإنسانية تحديات متزايدة في تقديم المساعدات في قطاع غزة الذي دمرته الحرب، وتخشى أن يؤدي هجوم إسرائيلي واسع النطاق في رفح إلى توقف عملياتها.

وقال مدير منظمة غير حكومية أوروبية طلب عدم الكشف عن هويته: «هناك احتياجات ضخمة، وسيكون هناك طلب على المزيد والمزيد منها، وستصل بشكل أقلّ فأقلّ إلى السكان».

وتندّد منظمات عدّة برفض السلطات الإسرائيلية الاستجابة لطلباتها الوصول إلى مناطق معينة.

ويقول أحد موظفي الأمم المتحدة في القدس من دون الكشف عن اسمه إن «دخول العاملين في المجال الإنساني أو دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة، يترافق مع مخاطر كبيرة، إذ إن المنطقة منطقة قتال».

ويقول مدير منظمة «الإنسانية والإدماج» في الأراضي الفلسطينية: «لا نستطيع إخراج فرقنا، فالظروف الأمنية غير مستقرة للغاية».

وتشير المنظمات إلى أن التواصل مع السلطات الإسرائيلية هو إجراء شاق، إذ تقوم المنظمات غير الحكومية بكثير من الإجراءات البيروقراطية. ويتمّ الاتصال عبر الأمم المتحدة التي تقوم بدورها بإبلاغ إدارة التنسيق والارتباط الإسرائيلية التي تقوم بإبلاغ «كوغات»، وحدة التنسيق التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية والمسؤولة عن إدارة الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي هذه المرحلة فقط يتمّ إخطار الجيش الإسرائيلي.

وتدهورت ظروف العمل بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لتقارير منظمات، لا سيما بعد إخلاء المناطق التي كان من السهل نسبياً الوصول إليها، والتي أصبح بعضها مسرحاً للقتال.

وشدد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، رائد النمس، في تصريح خاص لـ«الاتحاد» على أن الوضع الصحي في قطاع غزة يزداد تدهوراً، ووصف المشهد في المستشفيات بأنه «بالغ السوء» في ظل تعرضها للقصف والخروج عن الخدمة ما يهدد مئات الآلاف من المرضى والمصابين.

وكشف النمس لـ«الاتحاد»، عن أن أكثر من 30 مستشفى خرجت عن العمل من أصل 36 في القطاع نتيجة الحرب، بالإضافة إلى توقف أكثر من 54 مركز رعاية عن العمل ما أدى إلى انهيار الوضع الصحي.

وأشار متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني إلى وجود نقص حاد في المستلزمات الطبية وأدوات التخدير والجراحة والتعقيم، بالإضافة إلى نفاد الأكسجين والوقود في المستشفيات مع تكدس كبير في أعداد المرضى مما يعيق تقديم الخدمات الطبية، ويعيق المصابين وأصحاب الأمراض المزمنة عن الحصول على العلاج.