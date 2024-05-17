السبت 18 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسبانيا تخطط لاعتراف مشترك مع دول أخرى بدولة فلسطينية

إسبانيا تخطط لاعتراف مشترك مع دول أخرى بدولة فلسطينية
18 مايو 2024 01:12

مدريد (وكالات)

أخبار ذات صلة
خبراء ومحللون سياسيون لـ«الاتحاد»: «قمة البحرين» أكدت وحدة القرار العربي في دعم القضية الفلسطينية
دخول أولى المساعدات الإنسانية عبر الرصيف العائم إلى غزة

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز أمس، إن مدريد لن تعترف بدولة فلسطينية إلا من خلال تحرك مشترك مع دول أخرى.
وقال سانشيز في مقابلة تلفزيونية لشرح سبب عدم المضي قدماً في هذا الاعتراف الثلاثاء، وهو التاريخ الذي كان ذكره وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «نحن ننسّق مع الدول الأخرى».
وأشار بوريل الأسبوع الماضي في مقابلة مع إذاعة إسبانية إلى أن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أبلغه أنه تمّ اختيار تاريخ 21 مايو للإعلان.
ولم يحدد سانشيز الدول التي تجري حكومته معها حالياً مناقشات حول هذا الموضوع.
في مارس، أعلن قادة إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا ومالطا في بيان مشترك، أنّهم مستعدّون للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

الاعتراف بفلسطين
الدولة الفلسطينية
فلسطين
إسبانيا
القضية الفلسطينية
بيدرو سانشيز
آخر الأخبار
كوريا الشمالية تختبر صاروخا بتكنولوجيا جديدة
الأخبار العالمية
كوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا بتكنولوجيا جديدة
18 مايو 2024
إسبانيا تخطط لاعتراف مشترك مع دول أخرى بدولة فلسطينية
الأخبار العالمية
إسبانيا تخطط لاعتراف مشترك مع دول أخرى بدولة فلسطينية
18 مايو 2024
بايدن يتحدث في المتحف الوطني للتاريخ والثقافة الأميركية الأفريقية (أ. ف. ب)
الأخبار العالمية
بايدن يسعى لكسب تأييد الناخبين ذوي الأصول الأفريقية
18 مايو 2024
فلاديمير بوتين خلال لقائه بالقادة العسكريين في موسكو (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
بوتين: إنشاء منطقة عازلة لحماية روسيا من الهجمات
18 مايو 2024
وزير الدفاع السلوفاكي خلال مؤتمر صحفي (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
رئيس وزراء سلوفاكيا يخضع لجراحة جديدة وحالته خطيرة
18 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©