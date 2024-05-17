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اعتقدوا أنها تحمل مساعدات إلى غزة.. مستوطنون يهاجمون شاحنة بالضفة

فلسطيني يتفقد سيارة أحرقها المستوطنون في سلفيت (أرشيفية)
18 مايو 2024 01:11

رام الله (الاتحاد)

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قال الجيش الإسرائيلي إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا شاحنة وأضرموا النار فيها في الضفة الغربية المحتلة مساء أمس الأول، مما أدى إلى إصابة سائقها.
وأضاف الجيش أن القوات التي وصلت إلى الموقع لفصل المستوطنين عن السائق الإسرائيلي تعرضت للهجوم وأصيب ثلاثة جنود بجروح طفيفة.
وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية أن المحتجين اعتقدوا أن الشاحنة كانت تحمل مساعدات إلى غزة. وأضافت أن الجيش نفى ذلك. حدث ذلك بعد أيام من تعرض شاحنات مساعدات متجهة إلى قطاع غزة للنهب من قبل محتجين إسرائيليين.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء أنها فتحت تحقيقاً بعد أن قام مستوطنون بإيقاف ونهب ما لا يقل عن 7 شاحنات مساعدات إنسانية كانت متجهة إلى غزة. وطال الاعتداء قافلة قادمة من الأردن قرب معبر «ترقوميا» في الضفة الغربية المحتلة.

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