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ألمانيا: وقف إطلاق النار الإنساني ضروري قبل نشر قوات أممية بغزة

تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على رفح (أ ف ب)
18 مايو 2024 01:11

برلين (الاتحاد)

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اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن وقف إطلاق النار الإنساني ضروري قبل نشر قوات أممية في قطاع غزة. وقالت بيربوك أمس، قبيل اجتماع لجنة وزراء مجلس أوروبا في ستراسبورج، إن أقرب شركاء إسرائيل ودولاً عربية محورية يعملون منذ أشهر على عملية سياسية تهدف إلى إنهاء الحرب، والتي تشمل أيضاً ضمانات حماية، وأضافت: «لكن هذا يتطلب أولاً وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية».
وذكرت بيربوك أن «وقف إطلاق النار هذا يجب أن يضمن في نهاية المطاف إطلاق سراح جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة، وتخفيف معاناة الناس بالقطاع، وأضافت: «وأن نتمكن من الاتفاق على مسار سياسي يضطلع فيه المجتمع الدولي وجهات فاعلة رئيسة بدور مهم في مجال الأمن».

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