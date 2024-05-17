وصول أول سفينة مساعدات إلى الميناء المؤقت في غزة

وصلت أول سفينة محملة بالمساعدات الإنسانية، اليوم الجمعة، إلى الميناء العائم المؤقت، الذي أقامته الولايات المتحدة، قبالة سواحل قطاع غزة، بحسب ما أعلنت عنه مصادر فلسطينية وأميركية.

وذكرت القيادة المركزية للجيش الأميركي أن المساعدات، التي تصل إلى الرصيف، جزء من "جهود مستمرة ومتعددة الجنسيات لتقديم مساعدات إضافية للمدنيين الفلسطينيين".

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بدء عمل الميناء العائم. وأوضح البنتاغون، في بيان، أن مهمة الرصيف العائم هي تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

تشمل المساعدات مواد إغاثة تبرع بها عدد من الدول ومنظمات إنسانية.

وقالت مصادر فلسطينية إن السفينة، التي وصلت، تحمل مواد غذائية وأدوية وبعض المسلتزمات الأساسية.

وأوضحت المصادر أن السفينة توقفت قبالة شواطئ قطاع غزة فيما عملت طواقم تتبع لمنظمة الغذاء العالمي على تفريغها عبر قوارب صغيرة أخرى وإدخالها عبر الميناء العائم إلى الشاحنات التي كانت تنتظر قبالته.