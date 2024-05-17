كردستان العراق يعلن اعتقال مساعد كبير لزعيم داعش السابق

أعلن مجلس أمن إقليم كردستان العراق، في بيان اليوم الجمعة، إلقاء القبض على المدعو سقراط خليل، اليد اليمنى لأبو بكر البغدادي الزعيم السابق لتنظيم داعش الإرهابي.

وقال المجلس، في بيان "الإرهابي الكبير الذي يدعى سقراط خليل، والمعروف باسم ‭'‬عبدالله تفخيخ‭'‬، كان شخصا قريبا وموثوقا جدا من قبل زعيم داعش".

وجاء في البيان "أظهرت اعترافات الإرهابي أنه عاد إلى إقليم كردستان بجواز سفر مزور، وألقي القبض عليه فورا داخل أحد مناطق الإقليم".

وتابع "سقراط خليل... عمل، عند انضمامه لصفوف داعش، في مجال التفخيخ وكلفه البغدادي بمهمات إرهابية عديدة، وأسند إليه دورا بارزا في مهمة السيطرة على مدينة الموصل، وشارك في أغلبية معارك التنظيم ضد القوات العراقية والبيشمركة".