قتلى وجرحى جراء قصف على خاركيف

قال إيهور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف في أوكرانيا، على "تطبيق تلغرام" إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 28 آخرون الجمعة في هجوم بقذائف موجهة استهدف المدينة.

كان أوليه سينيهوبوف، حاكم منطقة خاركيف قد قال، في وقت سابق، إن شخصا واحدا قتل في الهجوم، فضلا عن إصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة.

ولطالما تعرضت خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، والمنطقة المحيطة بها لهجمات، لكن الضربات أصبحت أكثر كثافة في الأشهر القليلة الماضية.

حذر القائد الأعلى للجيش الأوكراني الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي، الجمعة، من "معارك ضارية" تلوح في الأفق على جبهة القتال الجديدة في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد.

وهاجمت القوات الروسية، يوم الجمعة الماضي، شمال منطقة خاركيف حيث توغلت لمسافة تصل إلى عشرة كيلومترات.

وقال سيرسكي إن الهجوم أدى إلى توسيع منطقة القتال بنحو 70 كيلومترا وإن روسيا شنت توغلها قبل الموعد المحدد بعد أن "لاحظت انتشار قواتنا".