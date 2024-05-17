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سياح إسبان بين ضحايا هجوم أفغانستان

قوات أمن تطوق مكان انفجار في أفغانستان (أرشيفية)
18 مايو 2024 00:40

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسبانية، الجمعة، إن مواطنين إسبان بين ضحايا هجوم إقليم باميان الأفغاني الذي راح ضحيته أربعت أشخاص.
وأضاف المتحدث أنه لم يتسن التأكد حتى الآن من العدد الإجمالي لهؤلاء الضحايا.
وأكدت مصادر أمنية أفغانية أن مسلحين قتلوا ثلاثة سياح أجانب ورجلا أفغانيا في الإقليم الواقع بوسط البلاد، الجمعة.
وأوضح متحدث أمني أن أربعة أجانب وثلاثة أفغان أصيبوا أيضا في الهجوم عندما فتح مسلحون النار عليهم.
وقال المتحدث "قُتل أفغاني وثلاثة أجانب وأُصيب أربعة أجانب وثلاثة أفغان" في إطلاق نار في مدينة باميان عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه.
وأضاف أن السلطات ألقت القبض على أربعة أشخاص.
وباميان هي الوجهة السياحية الأولى في أفغانستان.
وقال أحد السكان المحليين "سمعت سلسلة من الطلقات النارية"، مضيفًا "طوّقت القوات الأمنية فورًا الشوارع المؤدية إلى موقع" إطلاق النار.

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