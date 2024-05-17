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فيضانات تجتاح ولاية ألمانية

مياه الفيضانات تغمر مدينة ساربروكن في ألأمانيا
18 مايو 2024 01:07

تسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في ولاية سارلاند الواقعة غربي ألمانيا الجمعة.
وتعين إخلاء المباني في "ساربروكن"، عاصمة الولاية، وبلديات أخرى بسبب ارتفاع منسوب المياه.
وأشارت وزارة الداخلية في الولاية إلى وجود "فيضانات واسعة النطاق" تتركز في الجزء الجنوبي الشرقي من الولاية.
وقال متحدث باسم الوزارة، مساء الجمعة، إن منطقة "نيونكيرشن" ومنطقة "ساربفالز" والرابطة الإقليمية في "ساربروكن" تضررت بشكل خاص.
وكان الوضع متوترا في إيبلبورن وسانت فيندل وسارلويس وميرزيج. ففي بعض الأماكن، اضطر السكان إلى الخروج من شققهم في الشوارع المعزولة. كما تضررت بعض دور رعاية المسنين.
وقال المتحدث باسم الوزارة إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.
ويبحث المسؤولون طلب المساعدة من ولايات مجاورة.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية من هطول أمطار غزيرة متواصلة خلال الساعات الأولى من صباح السبت، خاصة في المناطق الواقعة غرب نهر الراين. ومن المتوقع بعد ذلك أن تنحسر الأمطار ببطء.

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المصدر: د ب أ
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فيضانات
أمطار غزيرة
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