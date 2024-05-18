السبت 18 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تأجيل أول رحلة مأهولة لكبسولة ستارلاينر إلى الفضاء

تأجيل أول رحلة مأهولة لكبسولة ستارلاينر إلى الفضاء
18 مايو 2024 08:53

 أرجأت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) وشركة بوينج إطلاق كبسولة طاقم ستارلاينر التابعة لشركة بوينج مرة أخرى أمس الجمعة، مما يتيح لهما أربعة أيام أخرى لتقييم تسرب الهيليوم قبل محاولة إرسال أول رائدين على متن هذه المركبة إلى الفضاء.
وتم تأجيل إطلاق ستارلاينر من فلوريدا عدة مرات في شهر مايو، وكان الإطلاق قد تأجل آخر مرة إلى 21 مايو.
وبعيدا عن تسرب الهيليوم، كانت هناك مشكلة فنية تتعلق بصاروخ أطلس 5 الذي سيحمل الكبسولة وهو ما أدى إلى تأخير سابق. ويتأخر البرنامج عدة سنوات عن الموعد المحدد ويتجاوز الميزانية المخصصة له بأكثر من 1.5 مليار دولار.
وقالت ناسا إن التأجيل الأحدث سيتيح مزيدا من الوقت "لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية التي تعالج تسربا ثابتا للهيليوم".
ومن المقرر الآن أن يتم الإطلاق في موعد لا يتجاوز الساعة 3:09 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1909 بتوقيت جرينتش) يوم السبت 25 مايو .
وتعمل شركة بوينج على تطوير ستارلاينر منذ أكثر من عشر سنوات لتزويد ناسا بمركبة فضائية أميركية ثانية قادرة على نقل رواد إلى ومن محطة الفضاء الدولية. وكانت سبيس إكس قد أطلقت أول مهمة مأهولة لها إلى الفضاء في عام 2020 باستخدام الكبسولة كرو دراجون التابعة لها والتي تم بناؤها في إطار برنامج ناسا نفسه.
ومن المقرر أن تكون المهمة الأحدث لستارلاينر، والتي تسمى اختبار الطيران المأهول، هي الاختبار النهائي قبل أن تحصل المركبة الفضائية على ترخيص إدارة الفضاء الأميركية للقيام بمهام روتينية لرواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية. وأكملت بوينج رحلة غير مأهولة لستارلاينر إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2022 بعد سنوات من المشكلات الفنية والإدارية.

أخبار ذات صلة
انطلاق المرحلة الثانية من برنامج «الإمارات لمحاكاة الفضاء»
ناسا تكشف الموعد الجديد لإطلاق أول رحلة مأهولة لكبسولة "ستارلاينر"
المصدر: رويترز
ناسا
آخر الأخبار
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن رفح الاثنين
الأخبار العالمية
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن رفح الاثنين
اليوم 10:37
الطحالب تتسبب بنفوق أعداد كبيرة من الأسماك في بولندا
الأخبار العالمية
الطحالب تتسبب بنفوق أعداد كبيرة من الأسماك في بولندا
اليوم 10:19
الصين: مقتل 3 أشخاص جراء انهيار مصنع للشاي
الأخبار العالمية
الصين: مقتل 3 أشخاص جراء انهيار مصنع للشاي
اليوم 10:14
"الوطني للأرصاد" يرصد أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
"الوطني للأرصاد" يرصد أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 10:05
اليابان تعتزم تطوير صاروخ يعاد استخدامه لإطلاق الأقمار الصناعية
الأخبار العالمية
اليابان تعتزم تطوير صاروخ يعاد استخدامه لإطلاق الأقمار الصناعية
اليوم 09:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©