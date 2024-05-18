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اليابان تعتزم تطوير صاروخ يعاد استخدامه لإطلاق الأقمار الصناعية

اليابان تعتزم تطوير صاروخ يعاد استخدامه لإطلاق الأقمار الصناعية
18 مايو 2024 09:45

تعتزم اليابان تطوير صاروخ لإطلاق الأقمار الصناعية يعاد استخدامه بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، بهدف الاستخدام التجاري بحلول عام 2030.

وبحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية، من المقرر أن تقوم شركة "انوفيتف سبيس كارير" اليابانية الناشئة ومقرها طوكيو، بتشغيل الصاروخ (ASCA-1)، بمحرك يطوره الشريك الأميركي "اورسا ميجور تكنولوجيز" لصناعة محركات الصواريخ، وسيتم بناؤه وفقا لما تسميه "انوفيتف سبيس كارير"، أول مشروع ياباني لتطوير صاروخ يعاد استخدامه.

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وتساعد الصواريخ التي يعاد استخدامها، ويمكن إطلاقها عدة مرات، في خفض التكاليف.

وبالنسبة للشركة اليابانية الناشئة، ستكون خدمات إطلاق الصواريخ هي الخطوة الأولى في خطتها لتشغيل مركبة فضاء بحلول أربعينيات القرن الحالي قادرة على نقل نحو 50 شخصا إلى ارتفاع يبلغ 400 كيلومتر.

المصدر: وام
اليابان
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