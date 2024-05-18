جرحى جراء تصادم قطارين في العاصمة الصربية

أصيب 13 شخصا جراح أربعة منهم بالغة، جراء تصادم في نفق في بلغراد بين قطار للبضائع وآخر للركاب تجاوز إشارة حمراء، وفق ما أفاد وزير النقل الصربي غوران فيسيتش.

وأوضح الوزير «تلقى 13 شخصاً العلاج بينهم السائق ومراقِبة واثنين من الركاب تمّ نقلهم الى مركز الطوارئ»، مشيراً الى أن «تسعة ركاب عادوا الى منازلهم» نظراً لأن جروحهم كانت طفيفة.

ووقع التصادم على مسافة أربعة كيلومترات من وسط بلغراد قرب جسر بانتشيفو. وأكد مسؤولون أن سبع سيارات إطفاء و25 عنصراً تدخلوا لتقديم خدمات الانقاذ والاسعاف.

وأشار فيسيتش الى أن قطار الركاب اصطدم بقطار البضائع الذي كان متوقفا «في منتصف النفق».