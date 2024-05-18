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باكستان: قتلى جراء سقوط حافلة ركاب في حفرة

باكستان: قتلى جراء سقوط حافلة ركاب في حفرة
18 مايو 2024 15:43

 تسبب فشل الفرامل في مقتل 14 شخصا على الأقل، عندما سقطت حافلة صغيرة تقلهم في حفرة في إقليم البنجاب الباكستاني. وقع الحادث في منطقة «خوشاب» بإقليم «البنجاب» وسط باكستان صباح اليوم السبت، وكانت المركبة تقل أفراد أسرة في طريقهم للعمل في منطقة مجاورة.

وقال عثمان حيدر، المتحدث باسم خدمة الإنقاذ المحلية «قتل 14 شخصا على الأقل، من بينهم خمسة أطفال وامرأتان». وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى، حيث إن ثمانية أشخاص على الأقل في حالة حرجة.

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وأضاف حيدر أن السائق كان يقود المركبة بسرعة عندما اكتشف فشل الفرامل قبل وقوع الحادث. وتابع أن المركبة كانت تقل 26 شخصا.

 

المصدر: د ب أ
باكستان
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