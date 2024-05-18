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روسيا تحقق تقدما ميدانيا جديدا في أوكرانيا

دخان يتصاعد من مدينة خاركيف جراء القصف والمعارك
18 مايو 2024 17:10

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قواتها سيطرت على قرية جديدة في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا.
وقالت الوزارة إن "وحدات من مجموعة القوات الشمالية" سيطرت على "قرية ستاريتسيا في منطقة خاركيف وواصلت تقدمها في عمق الدفاعات" الأوكرانية.
وبدأت روسيا هجومًا بريًا جديدًا الأسبوع الماضي في منطقة خاركيف.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، إن قوات بلاده، التي تتقدم في المنطقة، تقيم "منطقة عازلة" بهدف حماية المناطق الحدودية الروسية، لكنه قال إن السيطرة على مدينة خاركيف ليس جزءا من خطة روسيا في الوقت الراهن.
ومنذ بدء هذا الهجوم، أعلنت روسيا السيطرة على عدة بلدات وأحياء سكنية.

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المصدر: وكالات
خاركيف
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