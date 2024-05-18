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بوتين يردّ على اقتراح هدنة خلال الألعاب أولمبية

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18 مايو 2024 17:23

رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اقتراح يتعلق بهدنة خلال فترة الألعاب الأولمبية المقررة هذا الصيف في العاصمة الفرنسية باريس.
وألمح بوتين إلى أنه لن يلتزم بهدنة في أوكرانيا خلال أولمبياد باريس، خلافا لرغبة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال بوتين للصحافة "إن هذه المبادئ الأولمبية، بما في ذلك الهدنة الأولمبية، عادلة جدا (...) لكن قلة من الدول احترمتها عبر التاريخ، باستثناء اليونان القديمة".
ثم ألمح الزعيم الروسي إلى أنه نظرا لاستبعاد روسيا من ألعاب باريس، فإنه ليس عليها الامتثال لمبادئ اللجنة الأولمبية الدولية.
وأضاف "ينتهك المسؤولون الرياضيون الدوليون اليوم مبادئ الميثاق الأولمبي (...) في ما يتعلق بروسيا من خلال منع رياضيينا من المشاركة في الألعاب الأولمبية تحت علمهم ونشيدهم الوطني، لكنهم يريدون منا الامتثال للقواعد التي يفرضونها علينا".
وخلص إلى القول "لكي تطلب شيئا من الآخرين، عليك أن تحترم القواعد بنفسك".
وكان ماكرون أكد أنه يريد "فعل كل شيء" من أجل التوصل إلى هدنة أولمبية في جميع أنحاء العالم خلال الألعاب الأولمبية. وقال إن الرئيس الصيني شي جين بينغ قدم له دعمه في أوائل مايو الجاري.

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المصدر: وكالات
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