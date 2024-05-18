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زيلينسكي يعلّق على اقتراح بشأن هدنة أولمبية

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
18 مايو 2024 17:31

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّه رفض فكرة "هدنة" في الأزمة الحالية أرادها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طوال مدّة أولمبياد باريس.
وأوضح زيلينسكي "لقد قلتُ: إيمانويل، نحن لا نصدّق ذلك. فلنتخيّل للحظة أنّ هناك وقفا لإطلاق النار. (...) مَن الذي يضمن أنّ روسيا لن تستغل ذلك لإرسال قواتها إلى أراضينا".
ورفض الرئيس الأوكراني هدنة خلال الألعاب المقرّرة بين 26 يوليو و11 أغسطس المقبلين، من شأنها أن "تصبّ في مصلحة" روسيا، قائلاً "نحن لسنا ضدّ هدنة. نحن ضدّ هدنة من شأنها أن تصبّ في مصلحة" الروس.
كان ماكرون أكّد أنّه يريد "فعل كلّ شيء" من أجل التوصّل إلى هدنة أولمبيّة في كلّ أنحاء العالم خلال الألعاب الأولمبيّة، قائلا إنّ الرئيس الصيني شي جين بينغ قدّم له دعمه في أوائل مايو.
واستبعدت اللجنة الأولمبية الدولية روسيا في ديسمبر الماضي من المشاركة في أولمبياد 2024، لكنها أعطت الضوء الأخضر للرياضيين الروس والبيلاروس للمنافسة كمحايدين.
وواجه رياضيو البلدين عقوبات من العديد من الاتحادات الرياضية منذ بداية الأزمةال أوكرانية الحالية في فبراير 2022.

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المصدر: وكالات
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