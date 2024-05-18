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زيلينسكي يبدي مخاوف من هجوم روسي واسع

أفراد من الشرطة الأوكرانية يتفقدون منزلا تعرض للقصف في خاركيف
18 مايو 2024 19:29

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن خشيته من أن يكون الهجوم البري الذي بدأته روسيا في العاشر من مايو الجاري في منطقة خاركيف مجرد تمهيد لهجوم أوسع نطاقاً في الشمال والشرق.
شنت القوات الروسية، التي حققت تقدمًا في الأشهر الأخيرة في الأراضي الأوكرانية، هجومًا مفاجئًا على منطقة خاركيف الأوكرانية، محققة أكبر مكاسبها منذ أشهر.
وفي أول مقابلة مع وسيلة إعلام أجنبية مذ بدأت روسيا هجومها في خاركيف، قال زيلينسكي إنّ القوّات الروسيّة توغّلت ما بين خمسة إلى عشرة كيلومترات على طول الحدود الشماليّة الشرقيّة قبل أن توقفها القوّات الأوكرانيّة.
وأضاف "لقد أوقفناهم (...) لن أقول إنّه نجاح (روسي) كبير، لكن علينا أن (...) نقرّ بأنّهم هم من يتوغّلون في أرضنا، وليس العكس".
وأشار إلى أنّ الوضع لم "يستقرّ" بعد، متابعًا "رغم ذلك، فإنّ الوضع تحت السيطرة وأفضل من اليوم الأوّل" للهجوم، وذلك بفضل التعزيزات المنتشرة.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أن هدف الهجوم الجديد هو إقامة "منطقة عازلة" في مواجهة هجمات أوكرانية على الأراضي الروسية، مشيراً إلى عدم نية قواته الاستيلاء على مدينة خاركيف.
وأقرّ زيلينسكي بأنّ ثمّة نقصا في عديد القوات الأوكرانيّة وبأنّ هذا يؤثّر في معنويّات الجنود. وقال "علينا ملء الاحتياطات (...) ثمّة عدد كبير من الألوية الفارغة".
وأوضح الرئيس الأوكراني أنّ أوكرانيا ليس لديها سوى ربع أنظمة الدفاع الجوّي التي تحتاجها، مضيفا أنّها تحتاج أيضا 120 إلى 130 طائرة مقاتلة من طراز إف-16.
واضطر نحو 10 آلاف شخص للفرار من منازلهم في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا مذ بدأت روسيا هجومها البري المباغت، وفق ما أفاد مسؤول محلي في وقت سابق اليوم السبت.
وقال أوليغ سينيغوبوف حاكم المنطقة إن "ما مجموعه 9907 شخصاً تم إجلاؤهم" منذ بدء الهجوم.
وأوضح سينيغوبوف أن القوات الأوكرانية صدّت ليل الجمعة السبت محاولتين روسيتين لخرق خطوط التماس، مؤكداً أن الوضع "تحت السيطرة... المدافعون يشنّون هجمات وعمليات تمشيط في بعض المناطق".

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
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