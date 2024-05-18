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عشرات القتلى جراء فيضانات جديدة في أفغانستان

قرويون ينقذون أغراضا من منزل مدمر جراء الفيضانات في أفغانستان
18 مايو 2024 20:01

قتل 50 شخصاً على الأقل جراء فيضانات في غرب أفغانستان، وفق ما أعلنت الشرطة الإقليمية اليوم السبت، بعد أسبوع من مقتل المئات في ظروف مماثلة بشمال البلاد.
وقال المتحدث باسم الشرطة في ولاية غور "أودت الفيضانات، الجمعة، بخمسين شخصا من سكان ولاية غور، ولا يزال آخرون مفقودين".
وأشار إلى أن الفيضانات دمّرت ألفي مسكن وألحقت أضراراً بآلاف غيرها.
وأضاف "أدت هذه الفيضانات الرهيبة إلى نفوق آلاف من رؤوس الماشية... دمّرت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية ومئات الجسور والقنوات، وقضت على آلاف من الأشجار".
وأدى ذلك إلى إغلاق العديد من الطرق المؤدية إلى الولاية وفي داخلها.
وقال مسؤول في إدارة الكوارث في الولاية إن الوضع بلغ مستوى "الطوارئ"، مشيرا إلى أن الفيضانات شملت العديد من مناطق الولاية بما فيها عاصمتها جغجران حيث "غمر الطين الشوارع".
وأضاف أن الوضع "مثير فعلاً للقلق"، مؤكداً أن المتضررين من الفيضانات هم في حاجة إلى المأوى والغذاء والمياه.
هذه الفيضانات هي الأحدث في سلسلة من الكوارث المناخية التي ضربت أفغانستان في الأسابيع الماضية.
ولقي أكثر من 300 شخص حتفهم الأسبوع الماضي جراء فيضانات مدمّرة أصابت على وجه الخصوص ولاية بغلان، بحسب برنامج الأغذية العالمي.
وأشارت الأمم المتحدة والسلطات المحلية إلى أن انقطاع الطرق جراء الطين والوحول أعاق جهود الإنقاذ، وحذّرتا من أن الحصيلة قد ترتفع.
وقال الخبير في إدارة الموارد المائية محمد عاصم ميار إن أفغانستان "المعرضة بشكل استثنائي لأضرار الفيضانات" شهدت كمية متساقطات تفوق المعتاد خلال فصل الربيع الحالي.
وأوضحت السلطات أن الفيضانات المباغتة غمرت مساحات زراعية مترامية في بلد يعتمد 80% من سكانه، البالغ عددهم أكثر من 40 مليون نسمة، على هذا القطاع لتوفير معيشتهم.
وشهدت أفغانستان شتاء جافا نسبيا وتعاني من اضطرابات مناخية.

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المصدر: وكالات
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