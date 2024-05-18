الأحد 19 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا: منفتحون على الحوار مع الغرب بشأن الاستقرار الاستراتيجي

وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف (أرشيفية)
19 مايو 2024 01:34

موسكو (وكالات)

أخبار ذات صلة
أوكرانيا ترفض «هدنة أولمبية»
محكمة روسية تأمر بمصادرة أصول بنكين ألمانيين

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع الغرب بشأن الاستقرار الاستراتيجي، ولكن ليس من موقع قوة، بل على قدم المساواة، لمناقشة كل المشاكل معاً. وأوضح لافروف، خلال اجتماع مجلس السياسة الخارجية والدفاع: «نحن منفتحون على الحوار مع الغرب، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالأمن والاستقرار الاستراتيجي. ولكن أولاً، ليس من موقع القوة، بل على قدم المساواة ومع احترام بعضنا بعضاً»، وفقاً لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية. 
وتابع «النقطة الثانية المهمة بالنسبة لروسيا هي أن الحوار يجب أن يدور حول النطاق الكامل للمشاكل الموجودة في عالم اليوم في مجال الاستقرار الاستراتيجي والمشهد العسكري السياسي». 
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد بوقت سابق أن الحوار بين روسيا والدول الغربية حول قضايا الأمن والاستقرار الاستراتيجي أمر ممكن، ولكن ليس من موقع قوة، بل فقط على قدم المساواة. 
وأطلقت روسيا والولايات المتحدة حواراً منتظماً بشأن الاستقرار الاستراتيجي، بعد اجتماع رئيسي البلدين فلاديمير بوتين، وجو بايدن، في جنيف صيف 2021، ومتابعة لهذا الاجتماع، عقدت في جنيف جولات عدة من المشاورات بين الإدارات المعنية في البلدين بشأن الاستقرار الاستراتيجي. وبعد المشاورات، التي جرت في نهاية سبتمبر 2021، تم إحراز تقدم في عدد من القضايا، بما في ذلك إنشاء فريقي عمل «حول مبادئ وأهداف الحد من الأسلحة في المستقبل»، و«بشأن القدرات والإجراءات التي يمكن أن يكون لها تأثير استراتيجي».

روسيا
سيرجي لافروف
موسكو
فلاديمير بوتين
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك
اليوم 21:25
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات ترسل أول طائرة مساعدات عاجلة لمتضرري الفيضانات في البرازيل
علوم الدار
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات ترسل أول طائرة مساعدات عاجلة لمتضرري الفيضانات في البرازيل
اليوم 22:00
جهود الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات.. جهود استثنائية لدعم حقوق الفلسطينيين
19 مايو 2024
أحمد المحمود يلقي بيان الإمارات خلال إجماع مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا لمواجهة تغير المناخ
19 مايو 2024
أطفال قرب حفرة أحدثها قصف إسرائيلي في أحد شوارع رفح جنوب قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود أميركية لكسر جمود مفاوضات التهدئة في غزة
19 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©