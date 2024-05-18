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أوكرانيا ترفض «هدنة أولمبية»

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أرشيفية)
19 مايو 2024 01:34

كييف (وكالات)

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، أنه رفض فكرة هدنة في الحرب مع روسيا أرادها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طوال مدة أولمبياد باريس.
وأوضح زيلينسكي «لقد قلتُ: إيمانويل، نحن لا نصدق ذلك. فلنتخيّل للحظة أن هناك وقفاً لإطلاق النار. أولاً، نحن لا نثق في فلاديمير بوتين. ثانياً، هو لن يسحب قواته. ثالثاً، أخبِرْني إيمانويل، مَن الذي يضمن أنّ روسيا لن تستغل ذلك لإرسال قواتها إلى أراضينا».
ورفض الرئيس الأوكراني هدنة خلال الألعاب المقرّرة بين 26 يوليو و11 أغسطس المقبلين، من شأنها أن «تصبّ في مصلحة العدوّ»، قائلاً «نحن لسنا ضد هدنة، لسنا ضد نهاية الحرب. لكنّنا نريد نهاية عادلة لهذه الحرب. ونحن ضدّ هدنة من شأنها أن تصب في مصلحة العدو».
وقبل ساعات، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ألمح إلى أنه لن يلتزم هدنة أولمبية وسيواصل المعارك في أوكرانيا خلال أولمبياد باريس، خلافاً لرغبة ماكرون.
وقال بوتين للصحافة الروسية في ختام زيارة للصين استمرت يومين: «هذه المبادئ الأولمبية، بما في ذلك الهدنة الأولمبية، عادلة جداً، لكن قلة من الدول احترمتها عبر التاريخ، باستثناء اليونان القديمة».

أوكرانيا
فولوديمير زيلينسكي
روسيا
إيمانويل ماكرون
فرنسا
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