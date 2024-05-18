البحث عن 23 مفقوداً في عملية هجرة قبالة سواحل تونس

تونس (الاتحاد)

أعلنت السلطات التونسية، أمس، أنه يجري البحث عن 23 مفقوداً ضالعين في عملية اجتياز للحدود بطريقة غير نظامية من سواحل شمال شرقي البلاد.

وأكدت الإدارة العامة للحرس الوطني في، بيان، أنه «تم تسخير مختلف الوحدات العائمة والبحث جارٍ عن 23 مفقودا».

وأشار البيان أن «عملية الإبحار غير النظامية تمت في الليلة الفاصلة بين 3 و4 مايو الجاري، وتقدم أهالي المفقودين لإعلام المركز البحري بمنطقة بني خيار، من محافظة نابل، عن عملية الاجتياز الثلاثاء والأربعاء الماضيين».

وتشهد البلاد منذ فترة تصاعدا لافتا بوتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصا باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية في البلاد ودول أفريقية أخرى، لا سيما جنوب الصحراء.

وسبق أن أعلنت المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2023، تخصيص مساعدات لتونس بقيمة 127 مليون يورو، تندرج ضمن بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الأخيرة والاتحاد الأوروبي.