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الأمم المتحدة: لم يبق شيء لتوزيعه في غزة

أطفال فلسطينيون ينتظرون الحصول على طعام من مطعم خيري في رفح (أرشيفية)
19 مايو 2024 01:34

غزة (الاتحاد)

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أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، أمس، أنه «لم يبق شيء تقريبا لتوزيعه في قطاع غزة». ونقلت وكالة «معا» الفلسطينية عن المكتب قوله، عبر حسابه على منصة «إكس»، إن «وضع المياه والصرف الصحي يتدهور بسرعة، ومع حظر دخول المساعدات، لا يمكن للسكان اللجوء إلا إلى استخدام الأنقاض والنفايات لسد احتياجاتهم». 
وكانت القوات الإسرائيلية احتلت في السابع من الشهر الجاري الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع، فيما تواصل منذ أسبوعين تقريباً، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق مدينة رفح. 
في السياق، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اتصال هاتفي مع سيجريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، على ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، من خلال فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع، وتحقيق النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية وبشكل آمن ودون عوائق إلى قطاع غزة»، وفق بيان رسمي أمس. 
وأكد الوزير المصري والمسؤولة الأممية على «ضرورة توفير الظروف الآمنة لدخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، وإنهاء العمليات العسكرية في محيط المعبر، وتوفير المناخ الآمن للعاملين بالمجال الإنساني لاستلام وتوزيع المساعدات الإنسانية لسكان القطاع».

أوتشا
غزة
فلسطين
إسرائيل
الأمم المتحدة
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