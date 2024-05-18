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مصر: لا تراجع عن الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا بمحكمة العدل

وزارة الخارجية المصرية
19 مايو 2024 01:34

القاهرة (الاتحاد) 

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أكدت مصر، أمس، أنه لا تراجع عن انضمامها لجنوب أفريقيا في الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي لحمله على وقف الجرائم ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.  ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ.ش.أ» الرسمية عن مصدر مصري رفيع المستوى نفيه المزاعم التي وردتها وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي في هذا الشأن.  وشدد المصدر على أن مصر عازمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة جرائم الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي غزة. 
وكانت القاهرة أعلنت الأحد الماضي الانضمام رسمياً لدعم الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات الاحتلال بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. واعتبرت أن التدخل في الدعوى جاء بعد تفاقم حدة ونطاق اعتداءات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ما أدى إلى نشوء أزمة إنسانية غير مسبوقة.

مصر
فلسطين
إسرائيل
غزة
جنوب أفريقيا
محكمة العدل الدولية
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